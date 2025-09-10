Baden-Württemberg: Hakenkreuz-Affäre im Landtag weitet sich aus
1
Landtagspräsidentin Muhterem Aras ist wegen ihres Umgangs mit der Hakenkreuz-Affäre ebenfalls in der Kritik. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Neuer Wirbel in der Hakenkreuz-Affäre: Das Abstimmungsprozedere im Landtag ist offenbar unzulässig und das Nazi-Zeichen des SPD-Politikers Daniel Born wirft neue Fragen auf.

Die Hakenkreuzaffäre im Landtag, bei der der SPD-Politiker Daniel Born auf dem Stimmzettel einer geheimen Wahl ein Hakenkreuz hinter den Namen eines AfD-Abgeordneten gekritzelt hat, weitet sich zum Ende der parlamentarischen Sommerpause aus. Das im Landtag übliche Prozedere bei geheimen Abstimmungen ist nach Einschätzung des renommierten Verfassungsjuristen Volker Haug unzulässig. „Gegen die getrennte Erfassung der Stimmzettel in zwei Urnen ist nichts einzuwenden. Aber man darf nicht getrennt auszählen“, sagt er im Interview mit unserer Redaktion.

