Baden-Württemberg: Gewitter ziehen über den Südwesten - Schäden und Verletzte

Mehrere Einsätze und Schäden gab es durch Unwetter in Baden-Württemberg. (Archivbild)

Unfälle, umgestürzte Bäume und Blitzeinschläge: Starke Unwetter haben Baden-Württemberg heimgesucht. Die Polizei meldet Schäden und mehrere Verletzte, darunter auch ein Kind.











Schwere Unwetter sind am Freitag über Baden-Württemberg hinweggezogen. Feuerwehr und Polizei rückten wegen überfluteter Straßen, Unfällen und Blitzeinschlägen aus. Nach Polizeiangaben wurden mehrere Menschen verletzt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde in Ostelsheim (Kreis Calw) am Freitagnachmittag ein achtjähriger Junge von einem umstürzenden Baum getroffen. Wie schwer das Kind verletzt wurde, war zunächst unklar. Auf der Autobahn 6 bei Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) kam es nach Angaben eines Polizeisprechers ebenfalls am Nachmittag wegen Starkregens zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Vier Menschen seien leicht verletzt ins Krankenhaus gekommen. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 68.000 Euro.

Mehrere Einsätze bei Ludwigsburg

Auch das Polizeipräsidium Ludwigsburg meldete mehrere unwetterbedingte Einsätze, etwa wegen Aquaplaning-Unfällen und umgestürzten Bäumen. Verletzte habe es nicht gegeben. Im Bereich der Präsidien Ulm und Offenburg kam es zu überfluteten Straßen.

In Emmendingen verursachte ein Blitzeinschlag am späten Freitagabend einen Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 500.000 Euro. Die neun Bewohner des Hauses blieben unverletzt und kamen bei Verwandten und Bekannten unter. Kurz vor Mitternacht war demnach ein Gewitter über die Stadt gezogen.

Schauer und Gewitter am Samstag

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg kam es zu drei Blitzschlägen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Gebrannt habe es allerdings in keinem der Fälle. Verletzte und größere Schäden habe es ebenfalls nicht gegeben. Demnach wurden in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) und in Friedrichshafen (Bodenseekreis) jeweils zwei Wohnhäuser von Blitzen getroffen. In Ravensburg schlug ein Blitz in ein Stallgebäude ein.

Am Samstag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) örtlich Schauer und Gewitter geben. Der Sonntag soll mit viel Sonne starten, am Nachmittag ist zeitweise starke Bewölkung möglich. Bei Temperaturen von bis zu 27 Grad bleibe es aber trocken. Im Laufe des Montags ziehen laut DWD vor allem über dem Bergland erneut Schauer und Gewitter auf. Die Wetterexperten rechnen mit sommerlichen 26 bis 31 Grad.