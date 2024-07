Rhein-Neckar-Kreis: Fünfjähriger stirbt bei Zugunglück

1 Ein fünfjähriges Kind ist bei einem Zugunglück in Baden-Württemberg tödlich verletzt worden. Foto: IMAGO/Die Videomanufaktur/IMAGO/Martin Dziadek

Ein fünfjähriges Kind ist bei einem Zugunglück in Baden-Württemberg tödlich verletzt worden. Der Junge war mit dem Fahrrad unterwegs und wurde beim Überqueren der Gleise am Bahnübergang in Eberbach von einem Güterzug erfasst, wie die Polizei in Mannheim am Dienstag mitteilte.

Der Zugführer habe eine Notbremsung eingeleitet, den Zug aber nicht mehr rechtzeitig stoppen können. Das Kind war den Angaben zufolge mit seiner Mutter unterwegs.