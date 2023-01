Mordvorwurf in Laichingen Gefesselt und Gefoltert: Paar soll Mitbewohner getötet haben

Ein Paar soll in einer WG in Laichingen seinen Mitbewohner gefesselt und anschließend getötet haben. Man kam den mutmaßlichen Tätern nach verdeckten Ermittlungen auf die Spur. Das Verfahren beginnt am 16. Januar.