Theresa Schopper entfacht Corona-Streit Schwangere Lehrerinnen sollen wieder ins Klassenzimmer kommen

Corona ist für Schwangere besonders gefährlich. Deshalb durften sie in der Pandemie auch nicht mehr in Präsenz unterrichten. Baden-Württembergs Kultusministerin will an der Regelung rütteln - und erntet Protest von Regierungspräsidien und Verbänden.