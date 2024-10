Baden-Württemberg: Folterprävention kritisiert Zustände in psychiatrischen Kliniken im Land

Folterprävention kritisiert Zustände in psychiatrischen Kliniken im Land

1 Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter kritisiert vier psychiatrische Einrichtungen in Baden-Württemberg. Darunter ist auch das Klinikum am Weissenhof in Weinsberg. Foto: imago images/Einsatz-Report24/Julian Buchner

Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter erhebt in ihrem Jahresbericht Vorwürfe gegen mehrere psychiatrische Einrichtungen in Baden-Württemberg. In einer Klinik werden „untragbare“ Zustände kritisiert.











Es sind drastische Worte, die die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter in ihrem Jahresbericht wählt. Als „untragbar“ und „unannehmbar“ werden Situationen am Zentrum für Psychiatrie (Zfp) Bad Schussenried (Kreis Biberach) bezeichnet. In der Forensischen Psychiatrie sei festgestellt worden, dass einige Kriseninterventionsräume keine eigene Toilette hatten.