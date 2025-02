Baden-Württemberg: Fast eine halbe Million Menschen haben doppelte Staatsbürgerschaft

1 Deutsche Reisepässe. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mehr als 450.000 Menschen in Baden-Württemberger verfügen neben dem deutschen auch über einen weiteren Pass. Welche Länder bei Doppelstaatlern weit vorne liegen.











Link kopiert

Vier Prozent der Menschen in Baden-Württemberg haben Ende 2023 mindestens eine weitere Staatsangehörigkeit besessen. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg in Fellbach hervor. Wie der Mikrozensus ergab, hatte die Hälfte der insgesamt 454.000 Menschen eine zweite Staatsbürgerschaft in einem weiteren EU-Land.

Besonders häufig verfügten Doppelstaatler und Doppelstaatlerinnen zusätzlich zur deutschen über eine türkische, italienische, russische, rumänische oder eine polnische Staatsangehörigkeit. Die türkische Staatsbürgerschaft besaßen dabei 55.000 Menschen, die italienische 44.000.

29 Prozent besaßen einen Pass aus einem europäischen Land, das nicht zur EU gehört. 20 Prozent der Menschen haben einen Pass aus einem nicht europäischen Land. 22.000 Menschen haben nach Angaben der Statistiker einen Pass aus einem nicht europäischen Asylherkunftsland. Das Statistische Landesamt nennt dabei Afghanistan, Eritrea, Gambia, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia sowie Syrien.