Glücksspiel: Eurojackpot: 120 Millionen Euro gehen in den Südwesten

1 Der Eurojackpot ist geknackt worden. (Archivfoto) Foto: Thomas Banneyer/dpa

Und wieder einmal haben Lottospieler gespannt geschaut, ob sie die richtigen Zahlen getippt haben. Wer darf sich freuen? Ein Überblick, was bereits bekannt ist:











Helsinki/Münster - Der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist am Freitag von einem Lottospieler oder einer Lottospielerin oder einer Tippgemeinschaft aus Baden-Württemberg geknackt worden. Damit ist der Lotto-Rekordgewinn für Deutschland eingestellt. Mit den Gewinnzahlen 1, 5, 27, 36, 43 und den beiden Eurozahlen 5 und 9 lag nach zwölf Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder ein Spieler richtig, wie Westlotto am Abend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte.

Im Juli 2022 wurde erstmals der Jackpot mit dem Höchstwert von 120 Millionen Euro geknackt. Der Gewinn ging damals nach Dänemark. Im November 2022 gelang dies einem Berliner. Er stellte damit einen Lottogewinnrekord für Deutschland auf. Im Juni 2023 ging die volle Summe nach Schleswig-Holstein. Im Januar 2024 ging der Jackpot nach Norwegen, im Juni vergangenen Jahres nach Dänemark.

"Es ist das erste Mal, dass eine derartig hohe Gewinnsumme in Baden-Württemberg erzielt wurde", hieß es von Westlotto. Der bisherige Rekordgewinn im Südwesten wurde demnach mit 90 Millionen Euro im Oktober 2016 erzielt.

Immer wieder wird der Jackpot geteilt. Im April gab es 60 Millionen Euro für Tipper aus Nordrhein-Westfalen und Slowenien, im Dezember 2024 für Spieler aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der aktuelle Jackpot war seit dem März dieses Jahres nicht mehr geknackt worden.

Hoher Gewinn auch in der zweiten Gewinnklasse

Auch in der zweiten Gewinnklasse dürfen sich einige Glückspilze auf einen hohen Gewinn freuen: Fünf Teilnehmer aus Niedersachsen, Norwegen, Estland, Finnland und der Slowakei erhalten jeweils 4.846.236,80 Euro. In der Gewinnklasse 2 hatte sich am Freitag ein weiterer Jackpot in Höhe von rund 21 Millionen Euro gebildet, weil der Jackpot bei 120 Millionen Euro gedeckelt ist.

Die hohe Summe des Jackpots baut sich auf, wenn kein Spieler die gezogenen Zahlen 5 aus 50 und die Eurozahlen (Zusatzzahlen) 2 aus 12 richtig ankreuzt. Das nicht verteilte Geld aus der ersten Gewinnklasse wandert dann in den Jackpot für die nächste Ziehung. Der Ort der Ziehung ist Helsinki, koordiniert wird die Lotterie von Westlotto in Münster.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.