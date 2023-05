1 Die Polizei berichtet von elf Verletzten bei einem Unfall in Grünkraut in Baden-Württemberg (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Daniel Scharinger/IMAGO/Daniel Scharinger

Auf einer Bundesstraße in der Nähe von Grünkraut in Baden-Württemberg kommt es zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Drei Kinder werden verletzt.















Elf Personen sind bei einem Autounfall auf einer Bundesstraße in der Nähe von Grünkraut in Baden-Württemberg am Samstag verletzt worden, darunter drei Kinder. Wie die Polizei mitteilt, seien vier Erwachsene schwer verletzt, vier weitere und die drei Kinder im Alter von 8, 10 und 15 Jahren seien leicht verletzt worden.

Nach den ersten Ermittlungen hatte ein Autofahrer auf der B32 beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersehen und war mit ihm zusammengestoßen. Dieses zweite Auto wurde durch den Aufprall gegen einen weiteren Wagen geschleudert.