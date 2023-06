8 Nicht nur Museum sondern auch Amphitheater. In Stuttgart werden im Sommer neben dem Mercedes-Benz-Museum auf Kinoleinwand Filme gezeigt. Foto: Lichtgut//Julian Rettig

Unter klarem Sternenhimmel oder eingepackt im Regenponcho. Auch in Baden-Württemberg finden in den Sommermonaten Kinos im Freien statt. Hier finden Sie eine Auswahl der Angebote.















So wirklich auf den Film konzentrieren kann man sich ja nicht, wenn man verschwitzt auf dem Sessel klebt und in einer tropischen Nacht kaum Luft kriegt. In dem Sommermonaten, wenn die Kinos in den geschlossenen Räumen traditionell mit weniger Betrieb rechnen, gibt es daher auch dieses Jahr eine Vielzahl an Angeboten für Filmvorführungen im Freien. Diese reichen von Krimis in Fellbach über Großevents zu Filmvorführungen umgeben von hunderte Jahre alten Gemäuern in Freiburg mit einer Pizza auf dem Schoß. In der Esslinger Altstadt ist Platz für 3000 Gäste, die auf Hochsitzen oder selbst mitgebrachten Decken Platz nehmen können.

So wirklich gemütlicher muss es im Freien wohl nicht immer sein, darum bieten einige Open Air Kinos in Baden-Württemberg auch Filme an, wenn es regnet. Dann heißt es Regenschutz mitnehmen und den Schirm aus dem Blickfeld des Zuschauers hinter einem halten.

Großveranstaltungen in Karlsruhe und Vaihingen Enz

Das Angebot mit den bekanntesten Open Air Kinos in Baden-Württemberg finden Sie in unserer Bildergalerie. Nicht alle bekannten Kinos haben es in die Bildergalerie geschafft. Aber man kann nicht über Kinos im Freien in Baden-Württemberg reden, ohne auch das Open Air in Karlsruhe zu erwähnen, das vom 21. Juli bis zum 10. September in der Karlsruher Oststadt im Schloss Gottesaue stattfindet. Eine weitere bekannte Großveranstaltung ist das Kino Vaihingen an der Enz.