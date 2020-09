1 Am Dienstag könnte es in Baden-Württemberg bis zu 33 Grad heiß werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Tom Weller

In dieser Woche klettern die Temperaturen auf dem Thermometer noch einmal steil nach oben. Es wird heiß. Doch damit steigt auch das Gewitterrisiko.

Stuttgart - Am Dienstag wird es noch einmal warm und sonnig in Baden-Württemberg. Im Südosten hält sich morgens noch Nebel, der sich im Laufe des Tages aber verzieht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im höheren Bergland klettern die Temperaturen auf 25 Grad, am südlichen Oberrhein wird es heiß bei 33 Grad.

Am Mittwoch hält sich vielerorts wieder Frühnebel, der sich rasch auflöst. Danach scheint viel Sonne und es bleibt bei Temperaturen zwischen 24 und 32 Grad weiterhin sommerlich warm. Im Süden kann es hier und da gewittern, in der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu elf Grad.