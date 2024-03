Baden-Württemberg: Brand in einer Kunststoff-Firma - Schaden in Millionenhöhe

Brand in einer Kunststoff-Firma - Schaden in Millionenhöhe

1 Die Feuerwehr brachte den Brand innerhalb einer Stunde unter Kontrolle. Foto: imago/Eibner

Bei einem Brand in einer Kunststoff verarbeitenden Firma in Hohentengen (Kreis Sigmaringen) entsteht ein Millionenschaden. Verletzt wird jedoch niemand.











Bei einem Brand in einer Kunststoff verarbeitenden Firma in Hohentengen (Kreis Sigmaringen) ist ein Millionenschaden entstanden. 40 Mitarbeitende des Betriebs hätten sich rechtzeitig retten können und seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Wie es zu dem Brand am Mittag kam, ist noch unklar. Das Feuer sei im Bereich der Schleiferei ausgebrochen. Auch eine angrenzende Lagerhalle sei stark in Mitleidenschaft gezogen worden, so die Polizei. Innerhalb einer Stunde brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.