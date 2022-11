1 Weiterhin arbeiten mehr Mütter als Väter in Teilzeit. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Fast ein Viertel der Kinder im Land leben in einer Familie, in der der Vater Alleinverdiener ist. Doch in immer mehr Familien sind beide Eltern berufstätig.















In Baden-Württemberg leben noch 23 Prozent der Kinder in einer Familie, in der der Vater Alleinverdiener und die Mutter nicht erwerbstätig ist. Dieser Anteil lag 2006 bei 31 Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart als ein Ergebnis des Mikrozensus mit. Bei 69 Prozent der Kinder sind inzwischen beide Elternteile berufstätig, 2006 lag dieser Wert noch bei 61 Prozent.

Bei jedem zweiten Kind arbeitet der Vater in Vollzeit und die Mutter in Teilzeit. Bei jedem siebten Minderjährigen haben beide Eltern einen Vollzeitjob. Dass beide Eltern in Teilzeit arbeiten verdienen, ist bei drei Prozent der Kinder der Fall. Nur bei vier Prozent des Nachwuchses ist es der Fall, dass weder Mutter noch Vater einen Job haben – dieser Anteil hat sich gegenüber 2006 nicht verändert.