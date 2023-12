Baden-Württemberg: 8 Attraktionen, die am Geburtstag nichts kosten

1 Wer Geburtstag hat, kann vielerorts Geld sparen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Westend61/IMAGO/Yuliia Blazhuk

In den Freizeitpark oder zum Saunieren gehen, ist nicht günstig. Vielerorts wird aber freier Eintritt am Geburtstag ermöglicht. Wir zeigen acht Möglichkeiten, seinen Tag schön und günstig zu gestalten.











Link kopiert

Freizeitparkbetreiber, Schwimmbadbesitzer und viele mehr verteilen Geburtstagsgeschenke in Form von vergünstigten oder freien Eintritten.

Wer den eigenen Geburtstag nicht zu Hause verbringen will, sondern lieber mit einem Event verbinden will, der findet vielerorts besondere Angebote am Ehrentag. Ein Tipp: Ausweis nicht vergessen!

Eine Liste von acht kostenlosen Ausflügen und Events in Baden-Württemberg:

1. Saunieren im Wonnemar, Backnang

Ruhe und Entspannung genießen in der Sauna. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/imageBROKER/KONSTANTIN SHISHKIN

Einfach mal die Seele baumeln lassen und das Wochenende ausschwitzen. Dem Saunieren wird viel Gutes nachgesagt wie eine bestärkende Wirkung des Immunsystems. Von diesen Vorzügen können Geburtstagskinder an ihrem Ehrentag Gebrauch machen. Für vier Stunden zahlen Besucherinnen und Besucher üblicherweise 21,50 Euro (ermäßigter Preis 19,50 Euro).

Adresse: Martin-Dietrich-Allee 10, 71522 Backnang

2. Tripsdrill, Cleebron

Achterbahnen und viele weitere Attraktionen warten in Tripsdrill. Foto: www.imago-images.de/Karsten Schmalz via www.imago-images.de

Wer keine Angst vor Achterbahnen hat, kann sich an seinem Geburtstag über einen Besuch in Tripsdrill freuen. Kinder von 4 – 11 erhalten freien Eintritt und Personen ab 12 Jahren zahlen einen vergünstigen Preis von 29 Euro.

Adresse: Erlebnispark Tripsdrill Straße 1, 74389 Cleebronn

3. Fernsehturm, Stuttgart

Geburtstagsfeiern in schwindelerregenden 217 Metern. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Können sich Jubilare künftig über einen freien Eintritt in einem UNESCO-Kulturerbe freuen? Auch wenn es noch nicht endgültig geklärt wurde, ob der Stuttgarter Fernsehturm ein Kulturerbe wird, ist der freie Eintritt am Geburtstag garantiert.

Adresse: Jahnstraße 120, 70597 Stuttgart

4. Mercedes Benz Museum, Stuttgart

Alles rund um Merceds-Benz. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/imageBROKER/Arnulf Hettrich

Der Besuch eines Museums darf auf dieser Liste nicht fehlen. Wer Geburtstag hat, erhält an seinem besonderen Tag ein Gratisticket im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Für eine reguläre Tageskarte sind 12 Euro üblich.

Adresse: Mercedesstraße 100, 70372 Stuttgart

5. Innenstadt Kinos, Stuttgart

Einfach mal in eine andere Welt abtauchen. Foto: imago stock&people/imago stock&people

Kinoenthusiasten können sich über einen kostenfreien Film ihrer Wahl freuen.

„Happy birthday to you! Für alle Geburtstagskinder – ob jung oder alt – gibt’s bei uns ein kleines Geschenk: Einfach den Ausweis an der Kinokasse vorzeigen und du bekommst eine Freikarte für deinen Wunschfilm“, schreibt „Innenstadt Kinos“ auf ihrer Website.

Adresse: Bolzstraße 4, 70173 Stuttgart

6. Vinzenz Therme, Bad Ditzenbach (Freier Eintritt zum Thermalbad)

Ausspannen im Thermalbad (Symbolbild). Foto: www.imago-images.de/df.schoenen via imago-images.de

Auch der Eintritt in das Thermalbad der Vinzenz Therme ist am Ehrentag kostenfrei. „Damit ist Baden in der Vinzenz Therme nicht nur pure Entspannung, sondern auch ein aktiver Beitrag zu Ihrer Gesundheit“, preist bwegt das Thermalbad und dessen Wirkung an. Sonst kostet die „pure Entspannung“ 16 Euro für vier Stunden.

Adresse: Kurhausstraße 18, 73342 Bad Ditzenbach

7. Luisenpark, Mannheim

Spielplätze, Pflanzen und Tiere – der Luisenpark hat viel zu bieten. Foto: www.imago-images.de/IMAGO

Der Luisenpark in Mannheim hat so einiges zu bieten. Neben dem kostenfreien Eintritt zum Geburtstag können sich Besucherinnen und Besucher bei einer Bootsfahrt entspannen oder exotische Pflanzen und Tiere kennenlernen. In der Hauptsaison werden für ein Tagesticket 12,50 Euro fällig.

Adresse: Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim

8. Europa Park, Rust (Kinder bis 12)

Viel Action Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Mandoga Media

Der meistbesuchte Freizeitpark in Deutschland bietet ebenfalls ein Geburtstagsgeschenk an. Dieses gilt zwar nur für Kinder bis zu 12 Jahren, aber Eltern können dabei einiges an Geld sparen. Kinder von 4 – 11 zahlen in der Regel zwischen 49 – 56 Euro – je nach Saison.

Adresse: Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust