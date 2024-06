Baden-Württemberg: 25-Jähriger stirbt nach Sturz mit E-Scooter

1 Bei einem Unfall mit seinem E-Scooter ist ein junger Mann gestorben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Nach einem Sturz mit seinem E-Scooter ist ein 25-Jähriger in Hügelsheim in Baden-Württemberg gestorben.











In Baden-Württemberg ist ein 25-Jähriger nach einem Sturz mit seinem E-Scooter gestorben. Der E-Scooter-Fahrer sei am Samstagabend in Hügelsheim auf einem Fuß- und Radweg unterwegs gewesen, als er aus unbekannten Gründen ins Straucheln geriet und stürzte, teilte am Sonntag die Polizei in Offenburg mit. Dabei zog der Mann sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort starb.

Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, sie konnten dem 25-Jährigen aber nicht mehr helfen. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.