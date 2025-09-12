Baden-Württemberg: 18-Jähriger fährt Kind nach Streit tot

1 Für den Zwölfjährigen kam jede Hilfe zu spät. Foto: David Inderlied/dpa

Auf einem Parkplatz in Niedernhall kommt es zu einem Streit zwischen zwei Heranwachsenden und zwei Kindern – mit fatalen Folgen.











﻿ Ein 18 Jahre alter Audi-Fahrer soll am Donnerstagabend absichtlich einen zwölf Jahre alten Jungen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Niedernhall im Hohenlohekreis überfahren haben. Der Junge starb noch an Ort und Stelle, der Verdächtige wurde festgenommen. Der mutmaßlichen Tat vorangegangen war offenbar ein Streit.

Wie die Polizei meldet, waren der 18-Jährige und sein 16-jähriger Begleiter gegen 20.20 Uhr auf dem Supermarkt-Parkplatz in der Criesbacher Straße aus bisher ungeklärten Gründen mit dem Zwölfjährigen und seinem 13 Jahre alten Begleiter in Streit geraten. Als sich die beiden Jungen auf einem Fahrrad und einem Tretroller entfernten, sollen sich die beiden Heranwachsenden in den Audi des 18-Jährigen gesetzt haben, den Kindern gefolgt sein und den Zwölfjährigen auf seinem Fahrrad angefahren haben.

Kind stürzt und stirbt noch an Ort und Stelle

Das Kind stürzte daraufhin und wurde so schwer verletzt, dass es unmittelbar auf dem Parkplatz verstarb. Sein Begleiter blieb unverletzt. Der 18-Jährige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Das Kriminalkommissariat Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Details zum Hintergrund des Streits konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht nennen. Auch ob sich Täter und Opfer kannten, war zunächst nicht bekannt.

Niedernhall liegt im Hohenlohekreis im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs. Die Kommune gehört zur Region Heilbronn-Franken und hat etwas mehr als 4.000 Einwohner.