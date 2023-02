THW Baden-Württemberg Hilfstransportflüge in die Türkei gestartet

Am Donnerstagvormittag laufen die Vorbereitungen für Hilfsflüge der Bundesluftwaffe in das Erdbebengebiet in der Türkei an. Das THW hat hierfür rund 50 Tonnen Hilfsgüter nach Niedersachsen gefahren.