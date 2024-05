Bademode-Trends 2024: Bikini oder Badeanzug? Das tragen die Stars

1 Mit einem schwarzen Bikini liegt man aktuell im Trend. Foto: IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xbelieveinme34x

Der Sommer naht und damit auch die Badesaison. Für viele heißt das: Ein neuer Bikini muss her. Was der diesjährige Trend ist, zeigen die Stars bereits auf Instagram.











Die sommerlichen Temperaturen kommen zurück und bald geht es für viele an den See oder in den Sommerurlaub. Auch einige Promis haben sich bereits ihre Sommerbräune geholt. Auf Instagram haben sie fleißig gepostet und geben einen Einblick in die neuesten Bademodentrends für diese Saison.

Das amerikanische Model Kendall Jenner hält es schlicht und trägt einen schwarzen Triangelbikini zum Schwimmen.

Verona Pooth trägt hingegen lieber eine zweifarbigen Badeanzug.

Ebenfalls im Triangelbikini zeigt sich Model Gigi Hadid. Neutrales Weiß mit rotem Rand sind für sie und ihre Freundinnen der Bikini ihrer Wahl.

Zu etwas mehr Farbe bekennt sich die US-Rapperin Lizzo mit ihren Tänzerinnen. Außerdem tragen sie lieber Badeanzüge und Tankinis.

Muster sind auch erlaubt! Das zeigt Schauspielerin Jessica Alba mit ihrem roten Blümchen-Bikini im Sommerurlaub.

Auch Model Lena Gercke ist gerne mit Muster unterwegs. Sie belässt es aber bei trendigem Schwarz und Weiß.