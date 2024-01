Badekugeln, Tee oder Salz: Wie aus einem alten Christbaum Neues entstehen kann

1 Die Teilnehmer zupfen Nadeln von den Zweigen, um sie weiterzuverarbeiten. Foto: /Tim Kirstein

Kräuterpädagogin Monika Schiller zeigt in einem Kurs am Umweltzentrum in Plochingen Upcycling-Ideen für ausgediente Weihnachtsbäume. Statt sie einfach nur wegzuwerfen, werden aus den Nadeln der Bäume beispielsweise Badebomben oder Bonbons gemacht.











Mit dem Ende der Weihnachtszeit haben auch die meisten Christbäume in den Wohnzimmern ausgedient und werden zur Entsorgung gebracht. Für Kräuterpädagogin Monika Schiller gibt es aber mehr Möglichkeiten für die Weihnachtsbäume. Beim ersten Christbaum-Upcycling-Kurs im Umweltzentrum Neckar-Fils in Plochingen erklärte sie, wie man die einzelnen Bäume unterschiedet und mit den Nadeln in der heimischen Küche verschiedene Dinge zubereiten kann.