Ein Mann stürzt in Bad Urach beim Wandern und kann sich selbst nicht mehr aus seiner Lage befreien. Bergwacht und Feuerwehr rücken an.















Ein 62 Jahre alter Wanderer ist in Bad Urach (Kreis Reutlingen) am Sonntagmittag aus einer misslichen Lage befreit worden. Weil er gestürzt war, musste er von der Bergwacht von der Unglücksstelle aus abgeseilt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Zur Rettung des verletzten 62-Jährigen musste dieser durch die Bergwacht von der Unglücksstelle aus abgeseilt werden. Da ein Steinschlag auf die darunterliegende Bundesstraße nicht ausgeschlossen werden konnte, musste diese für etwa 45 Minuten komplett gesperrt werden. Der leicht verletzte Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die freiwillige Feuerwehr Bad Urach war mit vier Fahrzeugen und 15 Mann, die Bergwachten mit insgesamt zehn Mann und das DRK mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.