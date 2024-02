Bad Rappenau: Fehler beim Abbiegen – fünf Personen schwer verletzt

1 Die fünf verletzten Personen wurden in Krankenhäusern behandelt. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Sie und vier weitere Menschen werden schwer verletzt. Auch die Feuerwehr ist im Einsatz.











Fünf Personen sind bei einem Unfall am Samstagmittag bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) schwer verletzt worden. Eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der Landstraße aus Richtung Siegelsbach kommend nach links in Richtung Bad Rappenau abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Peugeot.

Beim Zusammenstoß wurde die Mercedes-Lenkerin, welche sich alleine im Fahrzeug befand, in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Sowohl die vier Insassen des Peugeot als auch die Fahrerin des Mercedes wurden mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße war für die Unfallaufnahme, Bergung- und Reinigungsarbeiten bis 16.40 Uhr voll gesperrt.