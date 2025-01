Mutmaßlicher Todesschütze von Friedrichshall in U-Haft

Der mutmaßliche Todesschütze von Bad Friedrichshall ist in Untersuchungshaft. Dem 52-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, am Dienstag in einer Maschinenbaufirma nahe Heilbronn zwei Kollegen erschossen und einen dritten Mann lebensgefährlich verletzt zu haben, wie ein Polizeisprecher mitteilte.











