1 Der Mann war in der Nähe der Wihelmsbrücke vom Ufer aus ins Wasser gesprungen. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Ein 50-Jähriger ist bei einem Sprung in den Neckar in Stuttgart ums Leben gekommen. Ein Taucher der Feuerwehr barg den Mann erst 30 Minuten aus dem Fluss.















Ein Mann ist bei einem Badeunfall in Bad Cannstatt tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 50-Jähriger am Samstagabend in der Nähe der Wilhelmsbrücke vom Ufer aus in den Fluss gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Ein Taucher der Feuerwehr habe den Mann rund eine halbe Stunde später aus dem Wasser geborgen.

Der 50-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei gemeinsam mit einem Bekannten am Ufer des Neckars niedergelassen, um gemeinsam dort wie am Vortag alkoholische Getränke zu trinken. Dann sei der Mann „vermutlich aufgrund der hohen Temperaturen“ unvermittelt in den Neckar gesprungen, heißt es in dem Bericht. Dies sei auch von Zeugen so wahrgenommen geworden, die den Rettungsdienst und die Polizei verständigten.

Der 50-Jährige sei nach vergeblichen Reanimationsversuchen in einem Krankenhaus gestorben. Bei der Suche waren Feuerwehr, DLRG und die Polizei mit einem Hubschrauber im Einsatz.