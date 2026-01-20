Backofen explodiert: Kind legt Thermometer in Backofen und löst Explosion aus

2 Es ist niemand verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Ein Neunjähriger will seine Mutter davon überzeugen, dass er Fieber hat - und kommt dabei auf eine nicht ganz ungefährliche Idee.











Link kopiert

Schwandorf - Um seine Mutter davon zu überzeugen, dass er krank ist, hat ein neun Jahre alter Junge in der Oberpfalz ein Thermometer in den Backofen gelegt - kurze Zeit später ist es darin explodiert. Auf rund 200 Grad sei der Backofen voreingestellt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk über den Vorfall in Schwandorf berichtet.

Neben der Feuerwehr sei auch die Polizei vor Ort gewesen. Verletzt worden sei bei dem Vorfall niemand. Durch das Quecksilber im Thermometer könne man den Backofen nun aber nicht mehr zur Zubereitung von Lebensmitteln verwenden, so der Sprecher. Das Gerät müsse ausgetauscht werden.