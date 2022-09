7 Der Mercedes eines 26-Jährigen war auf die Gegenspur geraten. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Am Mittwochabend gerät ein 26-Jähriger mit seinem Mercedes auf die falsche Straßenseite. Dort kommt ihm ein BMW entgegen – es kommt zum Zusammenstoß.















Link kopiert

In der Etzwiesenstraße in Backnang sind am Mittwochabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, kam gegen 20.15 Uhr ein 26 Jahre alter Mercedes-Fahrer in den Gegenverkehr, sein Wagen kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden BMW.

Der Unfallverursacher, seine 24-jährige Beifahrerin sowie der entgegenkommende 33 Jahre alte BMW-Fahrer und dessen 25-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit 13 Einsatzkräften zum Abstreuen von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten vor Ort. Die Höhe des Schadens wird auf 30 000 Euro geschätzt.