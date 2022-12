4 Gegen 0 Uhr kam es zu dem Einbruch bei einem Juwelier in Backnang. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

In Backnang und Schwäbisch Hall kam es in der Nacht zu Einbrüchen in Juweliergeschäften. Die Polizei fahndet – doch bislang ohne Erfolg. Was bekannt ist.















Link kopiert

In Backnang ist in der Nacht auf Mittwoch in ein Juweliergeschäft eingebrochen worden, nur kurze Zeit später ist es zu einem versuchten Einbruch in Schwäbisch Hall gekommen – ebenfalls bei einem Juwelier. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 0 Uhr zu dem Fall im Biegel in Backnang und gegen 3 Uhr zu dem in der Blockgasse in Schwäbisch Hall. Mit starken Kräften seien die Beamten in der Nacht im Einsatz gewesen. Auch ein Hubschrauber habe die Region abgesucht, bisher ohne Erfolg.

„Ein Zusammenhang ist räumlich und zeitlich durchaus möglich“, erklärte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Doch konkrete Anhaltspunkte gebe es dafür bisher nicht. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, betonte er. Die Spurensicherung sei an den Tatorten im Einsatz.

Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Polizeireviere Backnang unter 07191/9090 und Schwäbisch Hall unter 0791/ 400524 entgegen.