Für jeden Kandidaten einen Kuss – in der siebten Bachelorette-Folge geht es heiß her. Doch obwohl sich bei allen vieren eine Verbindung anzubahnen scheint, muss Maxime am Ende einen der Favoriten nach Hause schicken.

Stuttgart - Einzeldates, das Kennenlernen der Familien und Küsse: Nachdem in der letzten Folge gleich zwei Männer die Show freiwillig verlassen haben, verläuft die siebte Folge der „Bachelorette“ ganz harmonisch. Jetzt hat Maxime Zeit, die verbleibenden Männer genauer kennenzulernen: Qualität vor Quantität. Dabei bekommt sie Unterstützung von ihrer Mutter und ihrer besten Freundin, die die vier übrigen Rosen-Anwärter genauestens unter die Lupe nehmen. Trotzdem muss ein Favorit überraschend gehen. Wer schafft es in die Top drei? Die Folge im Schnellcheck.

Maximes Vertraute locken die Männer aus der Reserve

Direkt zu Beginn trifft Maxime auf ihre Mama Suzanne und ihre Freundin Sophia, die extra nach Griechenland gereist sind. Beim emotionalen Wiedersehen winden sich die drei, weil sie sich wegen der Coronapandemie nicht umarmen dürfen. Maxime gibt ihnen Instruktionen, die vier Männer beim bevorstehenden Treffen aus der Reserve zu locken. Die Bachelorette selbst ist bei dem Treffen nur über einen Knopf im Ohr von Sophia anwesend und stellt darüber die ein oder andere Frage.

Der Stuttgarter Max konnte beim Gespräch mit Maximes Mutter und Freundin punkten: „Er hatte einfach so ein Strahlen“, meinen Suzanne und Sophia. Die beiden fanden ihn „sehr sympathisch“.

Raphael gibt sich bei der Unterhaltung gewohnt locker und sympathisch. „Er überrascht mich was das angeht immer richtig“, so die Bachelorette. Um ihn aus seiner Komfortzone zu bringen, fragt Sophia ihn im Auftrag von Maxime, ob er einen Witz erzählen könne. Doch der wollte dem Wiener einfach nicht einfallen. Trotzdem waren die Mutter und Freundin von Maxime von Raphael – und besonders von seinem Akzent – sehr angetan: „Total schmeichelhaft!“

Auch Zico macht eine gute Figur im Gespräch. Gut, denn sein Gegenüber ist schließlich seine „potenzielle Schwiegermutter“. Da wäre es schon ganz schön, wenn man sich versteht, so der 30-Jährige. Er ist souverän, in sich ruhend und schwärmt in hohen Zügen von Maxime. Aus dem Gespräch geht er mit einem sehr guten Gefühl, da er nun weiß, dass die beiden „keinen Stock im Arsch haben“. Suzanne und Sophia finden ihn „super sympathisch und selbstbewusst“.

Dominik soll beim Gespräch ebenfalls aus der Reserve gelockt werden. Also soll er den Damen etwas vortanzen – und zwar ohne Musik. Auch wenn er beim Tanzen nicht die beste Figur gemacht hat, sind Suzanne und Sophia von ihm begeistert: „Er ist mit dem Herzen dabei.“

Am Ende konnten alle vier Männer die Unterstützung der Bachelorette überzeugen: Sie seien zwar ganz unterschiedlich und würden trotzdem alle gut zu Maxime passen. Nicht unbedingt das, was sich die Bachelorette erhofft hatte, aber dennoch ein gutes Zeichen, das sie in ihrer Auswahl bestärken würde, meint sie. Auch wenn es ihr nicht unbedingt dabei helfen würde, eine Entscheidung zu treffen.

Schwärmerische Telefonate

Die Familie der Männer lernt Maxime aufgrund der Pandemie nur virtuell kennen. Die Eltern und Großeltern schwärmen von ihren Kindern. Raphael sei der Ruhepol, der alle beruhigen kann, Dominik würde sein letztes Hemd für die Familie geben, Zico sei der „Sechser im Lotto“ und Max der „Sonnenschein“ und „Prinz“ der Familie.

Auch Maxime bekommt von allen Familien großen Zuspruch. „Ihr seht super aus zu zweit“, findet zum Beispiel Dominiks Familie. Als „wunderschöne“ und „so natürliche Frau“, wird die Bachelorette von Max Familie bezeichnet. Raphaels Oma meinte, sie würde Maxime gerne persönlich kennenlernen und auch Zicos Familie ist hin und weg von der Bachelorette.

Küsschen links, Küsschen rechts

Direkt nach den Gesprächen mit den Familien können sich zwei Rosen-Anwärter besonders freuen: So wird das Treffen von Dominiks Familie von einem Kuss gekrönt. „Hätte nicht besser laufen können“, findet der Bayer und auch Maxime ist glücklich.

Ebenso freuen kann sich Raphael: Auch er stiehlt Maxime nach dem Gespräch intensive Küsse– ja, Plural. Denn Raphael konnte kaum mehr mit dem Küssen aufhören. Auch ein Abschiedskuss gab es noch. „Daran könnte ich mich gewöhnen“, grinst der Wiener.

Einzeldates mit weiteren Küssen

Zwischen dem Kennenlernen der vier Familien ladet Maxime außerdem noch Max und Zico auf romantische Einzeldates ein. Max wartet beim Date am Strand auf den perfekten Moment und küsst die Bachelorette. Beide sind sehr glücklich darüber. „Das war ein richtig gutes Date. Das bedeutet jetzt einfach, dass Max ganz weit oben jetzt bei mir steht“, meint Maxime.

Und auch Zico kommt in dieser Folge nicht zu kurz: Er küsst Maxime ebenfalls beim Einzeldate auf einem Boot beim Strand. „Ich bin 30 Jahre alt. Ich hätte nicht gedacht, dass man mich noch einmal so aus dem Konzept bringt“, sagt der 30-Jährige.

Die Nacht der Rosen: Wer muss gehen?

Vier Küsse für vier Kandidaten später steht die Nacht der Rosen an. Dieses Mal gab es jedoch keine Party, nur eine souveräne Ansprache von Maxime, die alle vier Kandidaten würdigt.

Nachdem Zico und Max die ersten Rosen erhalten haben, müssen Raphael und Dominik zittern. „Von allen Rosen wird mir die Heutige am meisten bedeuten“, meinte Dominik zuvor. Der Wiener wird nicht enttäuscht – und erhält die dritte Rose.

Somit ist Dominik derjenige, für den die Reise hier beendet ist – durchaus überraschend, denn ihn hatten schon einige im Finale gesehen. Eine richtige Begründung liefert Maxime nicht. Sie sagt lediglich, dass sie gemerkt habe, „dass es nicht zu 100 Prozent passt“. Zum Abschied wünschen sich die beiden gegenseitig Glück. „Du bist von Herzen gut, behalte dir das bei. Du machst jemand anderen glücklich“, flüstert Maxime ihm zu.

Unser Favoriten-Tipp

Mit welchem der anderen drei Kandidaten es zu 100 Prozent passt, werden die nächsten beiden Folgen zeigen. Diese Folge kämpfte sich vor allem Max in den Kreis der Favoriten. Die Bachelorette merke, dass bei ihnen „etwas in der Luft ist“.

Doch auch die anderen beiden Rosen-Anwärter sind nicht zu unterschätzen. Sie können sich in nächsten Folge (1. September, 20.15 Uhr, RTL) vor dem großen Finale noch bei den Dreamdates beweisen.

