Während zwei Männer die Show freiwillig verlassen, erhält ein Weiterer in der Nacht der Rosen den dritten Kuss der Staffel. Eine Folge zwischen Fragezeichen, Tränen und Leidenschaft.

Stuttgart - Ein Auf und Ab in der sechsten Bachelorette-Folge: In der „Woche der Fragezeichen“ möchte Maxime Herbold herausfinden, ob einer der Rosen-Anwärter ein falsches Spiel spielt. Durch ein Gruppen- und vier Einzeldates hofft sie, das wahre Ich der Männer erkennen zu können. Während gleich zwei Männer freiwillig die Show verlassen, erhascht ein Weiterer den dritten Kuss der Staffel – und zwar in der Nacht der Rosen vor den Augen der anderen. Die Folge im Schnellcheck.

Actionreiches Gruppendate samt Fauxpas

Zum Gruppentreffen lädt die Bachelorette drei Männer zum Klippenspringen ein. Die Männer sind begeistert, dass Maxime nicht vor Action zurückschreckt: „Es hat mir imponiert, dass sie da sofort dabei ist“, schwärmt der Favorit Dominik. Auch Lars ist hin und weg: „Das ist eine, mit der man Action haben kann und Sachen erlebt, die man selbst noch nie erlebt hat.“ Im Einzelgespräch nach den Sprüngen kann Lars Maxime jedoch nicht überzeugen. Sie bleiben ständig bei den gleichen Themen hängen. „Ich merke einfach, dass ich diese Themen mit gewissen Anderen schon vor Wochen abgehakt habe“, so die 26-Jährige.

Maxime nimmt Max nach dem Gruppendate noch zu einem gemeinsamen Abendessen mit. Dort konnte der Stuttgarter der Bachelorette seine emotionale Seite zeigen, was ihr zusagte: „Er war sehr authentisch heute. Das hat mir beim ersten Date so ein bisschen gefehlt.“ Auch Max spürt die Verbindung zwischen ihnen. Sie würden sich ansehen und sofort „smilen“, meint er, also müsse die Chemie ja gut passen. Doch beim Abschied passiert der Fauxpas: Bei der Küsschen links, Küsschen rechts Verabschiedung biegen beide in die gleiche Richtung ab. Es wirkt gestelzt. Doch die zwei nehmen es mit Humor. „Immer wieder peinliche Momente“, lacht der Stuttgarter.

Süßes Geheimnis

Im Einzeldate möchte die Bachelorette Zico auf den Zahn fühlen. Zunächst geht es für die beiden allerdings zu einem „süßen Geheimnis der Insel“: zum Imkern. Der von Maxime als „Bucket List-Boy“ benannte Zico konnte die Angst der Bachelorette lindern: „Ich glaube, ich hätte meine Wahl auch nicht besser treffen können, weil er genau der Richtige war, um das zu spüren und auch die Situation zu lenken.“

Der geerntete Honig darf dann gemeinsam vernascht werden. Doch ein großes Fragezeichen steht für Maxime noch im Raum: „Und zwar frage ich mich, ob du vielleicht so ein kleiner Aufreißer bist“, so die Bachelorette. Zico wird nachdenklich und öffnet sich ihr: Er würde etwas überspielen, was offenbar etwas mit dem frühen Tod seines Vaters zu tun hat. „Ich glaube, ich habe ihn damit richtig getroffen“, sagt Maxime später. Der Kuss, den sie sich von Zico erhofft hatte, bleibt an diesem Nachmittag aus.

Karaoke-Date

Noch drei weitere Einzeldates stehen für Maxime auf dem Plan – und zwar alle an einem Tag. Zuerst erwartet sie Raphael zum Karaoke singen. „Wenn es eine Liste geben würde mit Dates, auf die ich keine Lust habe, wären spätestens jetzt alle erfüllt“, meinte der sympathische Wiener später. Er könne überhaupt nicht singen. Mit ihr sei es ihm allerdings egal, was sie unternehmen: „Es macht immer Spaß.“ Auch Maxime schien es gefallen zu haben: Raphael habe eine richtig gute Seele. „Ich glaube, bei dir bin ich so richtig ich“, offenbart sie.

Zwei auf einen Streich

Die nächsten beiden Bar-Dates sollen für die Bachelorette nicht nach Plan verlaufen. Zuerst lädt Maxime Tony zum gemeinsamen Cocktail-Mixen ein. Blöd nur, dass dieser schon beschlossen hat, die Show zu verlassen, die Koffer seien schon gepackt. „Es fühlt sich eher an wie ein Männerurlaub“, sagt er, und weiter: „Emotional gesehen fehlt mir fast alles.“ Maxime reagiert recht gefasst.

Doch der verfrühte Abgang von Tony soll nicht der einzige in dieser Folge bleiben: Auch Julian verabschiedet sich von Maxime bei dem gemeinsamen Rendezvous in der Bar. Er hatte schon zwei Dates mit ihr und stahl ihr auch den ersten Kuss der Staffel. „Für mich ist Maxime nett und süß aber mehr ist da irgendwie nicht“, meinte der Favorit schon zuvor in der Villa. Zu Maxime sagt er, er komme in der Villa überhaupt nicht zurecht. Für Maxime ist das ein harter Schlag. Die Bachelorette bricht in Tränen aus, als Julian weg ist und zweifelt an sich selbst: „Was stimmt denn mit mir nicht?“

Kuss in der Nacht der Rosen – Wer musste gehen?

Pünktlich zur Nacht der Rosen ist sowohl ihr Lächeln als auch ihr Selbstbewusstsein zurück. „Sonst nippe ich ja nur an meinem Glas, heute habe ich eine andere Strategie gewählt“, lacht die Bachelorette und spricht weiterhin von einer Abrissparty. Inmitten von Einzelgesprächen, Tänzen und Alkohol kommt es tatsächlich noch zum erhofften Kuss mit Zico. „Es war sehr schön!“, schwärmt Maxime. Auch Zico ist begeistert: „Ich fand es atemberaubend. Ich hoffe, dass wir darauf aufbauen können.“

Als Maxime nach Dominik Raphael die zweite Rose gibt, flüstert Lars „Das war’s Männer.“ Und damit soll er recht behalten: Die dritte Rose geht an Küsser Zico, die Vierte an den Stuttgarter Max. Die verbliebenen vier Rosen-Anwärter werden nun aus der Villa ausziehen – sie können sich auf Einzeldates und bald auf das Kennenlernen der Familien freuen. Für Lars ist die Reise hier vorbei: „Ich war die letzten Wochen schon enttäuscht. Ich weiß gar nichts über sie. Ich nehme es, wie es ist.“

Unser Favoriten-Tipp

Schon nach dem Einzeldate, aber besonders nach dem Kuss in der Nacht der Rosen, kristallisierte sich Zico als neuer Favorit heraus. „Zico ist sehr aufmerksam“, meint Maxime.

Doch nicht nur Zico, sondern auch Raphael, scheint bei der Bachelorette hohes Ansehen zu genießen. Als die beiden bei ihrem Karaoke-Date gemeinsam „Auf uns“ singen, strahlt Maxime über beide Backen. Aufgrund des Kusses mit Zico hielt sich der Wiener in der Nacht der Rosen allerdings etwas zurück. In der nächsten Folge (25. August 20.15 Uhr /RTL) wird sich für ihn aber wohl die Gelegenheit bieten, ein intensiveres Gespräch nachzuholen.