Freizeitpark in Rheinland-Pfalz Polizei ermittelt nach tödlichem Achterbahn-Unglück

Nach dem tödlichen Achterbahn-Unglück in einem Freizeitpark im Mosel-Ort Klotten dauern die Ermittlungen zur Unfallursache weiter an. Eine Frau war am Samstag aus einer fahrenden Achterbahn gestürzt.