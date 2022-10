Diese Singles sind in der vierten Staffel dabei

„Bachelor in Paradise 2022“

13 Jana-Maria Herz gehört zu den Teilnehmerinnen der diesjährigen „Bachelor in Paradise“-Staffel. Unsere Bildergalerie zeigt alle Singles die zum Start außerdem dabei sind. Foto: RTL/ René Lohse

„Bachelor in Paradise“ geht in eine neue Runde. Diese Singles aus den ehemaligen Staffeln von „Bachelorette“ und „Bachelor“ sind dieses Mal dabei.















Link kopiert

Bei „Bachelor in Paradise“ suchen Kandidatinnen und Kandidaten, die im „Bachelorette“- und „Bachelor“-Kosmos nicht die Liebe gefunden haben, erneut nach ihrem Match. Nun hat RTL die ersten Kandidatinnen und Kandidaten der vierten Staffel bekannt gegeben. Mit dabei sind einige bekannte Gesichter aus den diesjährigen Staffeln der Datingshows.

Zwar kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei „Bachelor in Paradise“ nicht nur um eine Rose von „Bachelor“ oder „Bachelorette“. Dennoch gilt: Wer am Entscheidungstag leer ausgeht – also keine Rose bekommt – , muss die Villa verlassen. Da immer wieder Singles nachrücken, stehen die Chancen aber nicht schlecht, eine der Schnittblumen zu ergattern.

Diese Teilnehmerinnen sind aus ehemaligen „Bachelor“-Staffeln dabei:

Chiara Fröhlich (24) – Kandidatin 2022

Emily von Strasser (24) – Kandidatin 2022

Jade Übach (28) – Kandidatin 2019 und „Bachelor in Paradise“-Kandidatin 2019

Jana-Maria Herz (30) – Finalistin 2022

Jennifer Rath (27) – Kandidatin 2020

Stephie Stark (27) – Kandidatin 2021

Diese Ex-Bachelorette-Kandidaten nehmen teil:

Danilo Sellaro (27) – Kandidat 2019 (Schweiz)

Leon Knudsen (35) – Kandidat 2021

Max Adrio (33) – Finalist 2021

Tom Bober (34) – Kandidat 2022

Umut Tekin (25) – Kandidat 2022

Vadim Vyskubov (31) – Kandidat 2018

Yannick Syperek (28) – Kandidat 2022

Ebenfalls dabei ist wieder der gerne als Ur-Bachelor betitelte Paul Janke. Der mittlerweile 41-Jährige wird hinter der Bar stehen und die Singles mit diversen alkoholischen Getränken versorgen – Ratschläge inklusive.

Die neue „Bachelor in Paradise“- Staffel startet ab dem 3. November auf RTL+ . Alle Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie in unserer Bildergalerie.