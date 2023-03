1 Der diesjährige Bachelor kommt aus Stuttgart und heißt David Jackson. Foto: RTL / Frank J. Fastner















Seit dem 1. März 2023 sucht der neue Bachelor im TV wieder die große Liebe. In welchem Paradies die Dreharbeiten diesmal stattfanden und was Sie sonst noch wissen sollten, haben wir für Sie im Artikel zusammengefasst.

In welchem Land wird „Der Bachelor“ 2023 gedreht?

Die 13. Staffel von „Der Bachelor“ wurde, wie auch schon in drei früheren Staffeln, in Mexiko gedreht. Der diesjährige Bachelor David Jackson und die Kandidatinnen landeten in der Stadt Puerto Escondido im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Auch in der Hauptstadt des Bundesstaates, Oaxaca de Juárez, wurde gedreht.

Wo befindet sich die Bachelor-Villa 2023?

Die Villa der Teilnehmerinnen liegt im Umkreis von Puerto Escondido. Die Bachelor-Villa von David Jackson befindet sich südlich von Oaxaca de Juárez an der Küste in der Nähe von Tierra Blanca. Nicht nur der Bachelor hat die Chance, dort zu wohnen, die Villa kann auch für einen Privaturlaub gebucht werden:

Das hat Puerto Escondido zu bieten

Puerto Escondido ist eine Küstenstadt im Bundesstaat Oaxaca an der Pazifikküste Mexikos. Bekannt für seine beeindruckenden Strände bietet Puerto Escondido einen entspannten, tropischen Lebensstil und eine Fülle von Aktivitäten für Reisende, darunter Surfen, Angeln, Schnorcheln und Tauchen. Der bekannteste Strand der Stadt ist Playa Zicatela, der aufgrund seiner großen Wellen ein Mekka für Surfer ist. Aber auch andere Strände wie Playa Carrizalillo und Playa Bacocho sind bei Reisenden sehr beliebt. Neben den Stränden gibt es in Puerto Escondido auch viele Sehenswürdigkeiten wie den Mercado Benito Juarez, einen lokalen Markt mit frischen Produkten und Kunsthandwerk und den Leuchtturm, von dem aus man eine atemberaubende Aussicht auf die Küste hat. Die Stadt hat auch eine reiche Kulturgeschichte und es gibt Museen und Kunstgalerien, die es zu besuchen lohnt. Mit seinem warmen Klima, der freundlichen Bevölkerung und der entspannten Atmosphäre ist Puerto Escondido ein beliebtes Reiseziel für Besucher aus aller Welt.

Das sind die Locations der früheren Staffeln von „Der Bachelor“

In der Regel sind die Bachelor-Drehorte im Warmen. Einzige Ausnahme war die 11. Staffel, die im Zeitraum der Corona-Pandemie gedreht wurde.

Staffel 1 (Marcel Maderitsch): Côte d’Azur

Staffel 2 (Paul Janke): Kapstadt, Südafrika

Staffel 3 (Jan Kralitschka): Südafrika

Staffel 4 (Christian Tews): Südafrika

Staffel 5 (Oliver Sanne): Los Angeles (Kalifornien), USA

Staffel 6 (Leonard Freier): Miami (Florida), USA

Staffel 7 (Sebastian Pannek): Miami (Florida), USA

Staffel 8 (Daniel Völz): Miami (Florida), USA

Staffel 9 (Andrej Mangold): Los Cabos, Mexiko

Staffel 10 (Sebastian Preuss): Yucatan, Mexiko

Staffel 11 (Niko Griesert): Deutschland

Staffel 12 (Dominik Stuckmann): Puerto Vallarta, Mexiko

Ob es in Staffel 14 bei Mexiko bleibt oder ob ein anderer Drehort gewählt wird, bleibt abzuwarten.