Bachelor David muss sich jede Woche entscheiden. Foto: RTL/Folge 1

Der Stuttgarter Bachelor David Jackson hat die 23 Kandidatinnen kennengelernt – und musste sich kurz darauf entscheiden, wer wieder nach Hause fliegen muss.















David Jackson aus Stuttgart sucht in einer Traumvilla in Mexiko die Dame seines Herzens. Zum Start der 13. Staffel von „Der Bachelor“ dürfen die Zuschauer und Zuschauerinnen zunächst einmal den durchtrainierten Content Creator ein bisschen besser kennenlernen. Dieser spricht davon, dass er ein liebevoller Mann sei, für den seine Familie im Vordergrund stehe. Doch ein Platz an seiner Seite ist noch frei – für seine Traumfrau. Ob diese unter den 23 Kandidatinnen zu finden ist?

Eine nach der anderen schreitet den langen Weg über den roten Teppich ab, um von David am Eingang der Villa in Empfang genommen zu werden. Die Aufregung ist bei den meisten Frauen groß, denn jede will möglichst einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Am besten gelingt das wohl Lisa aus Potsdam, mit der David sofort ein Gespräch über ihre Reisen und ihre Zukunftspläne anfängt. Anschließend sagt er: „Ich bin beeindruckt. Das war wirklich so ein Wow-Moment.“ Ein Wow-Moment der anderen Art war wohl das Kennenlernen mit Saskia aus Münster. Nachdem David ihr von seinem Beruf als Content Creator erzählt hat, antwortet sie: „Also bist du Influencer? Ich habe noch nie von dir gehört, dann bist du wohl ein schlechter Influencer.“

Nachdem David endlich alle Damen begrüßt hat, bleibt noch ein wenig Zeit, um mit Sekt anzustoßen und einige Gespräche zu vertiefen. Doch dann steht auch schon die erste Entscheidung der neuen Staffel an. Für drei Damen hat David keine Rose: Dahwi, Mariam und Nevin müssen sich bereits am ersten Abend vom Bachelor verabschieden.