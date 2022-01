23 „Der Bachelor“ startet am 26. Januar. Unsere Galerie zeigt alle Kandidatinnen der zwölften Staffel. Foto: RTL

Kürzlich wurde das Geheimnis um den neuen Bachelor gelüftet. Dominik Stuckmann wird ab Ende Januar sein Liebesglück im TV suchen. Nun sind auch die 22 Kandidatinnen bekannt.















Dominik Stuckmann tritt ab Ende Januar in die Fußstapfen von Paul Janke, Niko Griesert und Co. Auf welche Kandidatinnen der 29-jährige IT-Spezialist und Unternehmer in der neuen Bachelor-Staffel trifft, hat RTL nun bekannt gegeben.

Unter der Sonne Mexikos soll es dieses Jahr funken. Viel Zeit muss dafür nicht vergehen, wenn es nach dem gebürtigen Hessen geht, der derzeit auf Gran Canaria wohnt. „Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, dazu gehören natürlich auch Gefühle. Die entwickeln sich bei mir relativ schnell. Ich glaube also schon, dass ich mich recht schnell verlieben kann“, sagt Stuckmann gegenüber dem Sender. Das gewisse Etwas müsse aber da sein.

Letzte Beziehung hielt sechs Jahre

Seine zukünftige Partnerin sollte warmherzig, optimistisch, spontan, abenteuerlustig und zielstrebig sein. Außerdem sind dem Bachelor ein gemeinsamer Freundeskreis, gemeinsame Reisen und genügend Freiraum wichtig. Die letzte Beziehung des 29-Jährigen ging nach sechs Jahren in die Brüche, seit neun Monaten ist er Single.

Jetzt wünscht sich IT-Spezialist wieder eine Frau an seiner Seite. Bei der Suche nach einer Partnerin in dem Datingformat will er sich nicht reinreden lassen. „Ich werde meine eigene Geschichte schreiben. Ich werde mich nicht an anderen orientieren und mir auch keine Maßstäbe setzen, die ich erfüllen muss.“

Diese Kandidatinnen sind dabei

Mit auf die Liebesreise gehen 22 Kandidatinnen, die jüngste ist 21, die älteste 33 Jahre alt. Jeweils drei der Singlefrauen kommen aus München und Hamburg, zwei aus Österreich und eine Kandidatin hat es nach Marbella verschlagen. Der Rest wohnt über ganz Deutschland hinweg verteilt. Während mehrere Frauen noch studieren, reichen die Berufe ansonsten von Bürokauffrau über Fotografin bis hin zur Zugbegleiterin.

Start und Sendetermine

Die neue Bachelor-Staffel startet am Mittwoch, 26. Januar, um 20.15 Uhr bei RTL. Beim Streamingdienst RTL+ sind die Folgen jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung zu sehen. Insgesamt laufen zehn Folgen, immer mittwochs um 20.15 Uhr. Das Finale wird am 30. März ausgestrahlt. Wie gewohnt wird es im Anschluss an die letzte Rose den Talk mit Frauke Ludowig geben, bei dem neben dem Bachelor auch einige der Kandidatinnen über ihre Zeit in Mexiko sprechen werden.

Unsere Bildergalerie zeigt alle Kandidatinnen der zwölften Staffel.