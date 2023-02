1 Tennisspielerin Angelique Kerber – Vater ist ihr Partner Franco Bianco. (Archivbild) Foto: imago images/ZUMA Wire/imago sportfotodienst

Nach drei gewonnenen Grand-Slam-Titeln widmet sich die Tennisspielerin nun der Rolle als Mutter. Auf Instagram heißt sie ihre kleine Tochter mit einem emotionalen Post Willkommen.















Die Tennisspielerin Angelique Kerber ist zum ersten Mal Mutter geworden. Bereits im August 2022 hatte sie ihre Schwangerschaft auf Instagram verraten, nun ist es endlich soweit. Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin postete auf ihrem Instagramaccount eine Schwarz-Weiß-Aufnahme einer Babyhand in Erwachsenenhänden. Dazu schrieb sie „Willkommen in unserer Familie, Liana. Dich bei uns zu haben, ist das schönste und das überwältigendste Gefühl, das wir uns je hätten vorstellen können“.

Dazu postete Kerber das offensichtliche Geburtsdatum „25.02.2023“ sowie ein rotes Herz, eine Babyflasche und einen Beißring als Emojis. In den Kommentaren hießen viele Sportgrößen die kleine Liana in der Welt Willkommen. Neben den Tennisspielerinnen Caroline Wozniacki und Ana Ivanović bekundete auch der offizielle Account der Women’s Tennis Association seine Glückwünsche. Der Vater ist ihr Partner Franco Bianco, ein Unternehmer aus Frankfurt.

Einen konkreten Zeitpunkt für eine Rückkehr in den Tennis-Zirkus hat die beste deutsche Tennisspielerin seit Steffi Graf noch nicht. „Für mich steht fest, dass ich erst wieder auf die Tour zurückkehre, wenn ich fit bin und mich bereit fühle. Daher setze ich mich nicht unter Druck, in dem ich ein Datum definiere“, hatte Kerber Ende des Jahres der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Es sei aber klar, „dass ich so schnell wie möglich den Wiedereinstieg schaffen möchte“.