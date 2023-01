1 Der frühere Fußall-Nationalspieler Lukas Podolski ist zum dritten Mal Vater geworden. Foto: Bernd Thissen/dpa

Es ist sein drittes Kind. Fußballprofi Lukas Podolski hat auf Instagram sein Töchterchen präsentiert.















Zabrze - Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski ist zum dritten Mal Vater geworden. Seine Frau Monika brachte eine Tochter zur Welt. "Willkommen Podolski Nr. 5", schrieb Lukas Podolski am Montag bei Instagram zu einem Bild, das ihn mit dem Baby in den Armen zeigt.

Der 37-Jährige, der in Polen bei Górnik Zabrze spielt, hat nun drei Kinder - einen Sohn und zwei Töchter. In der Bundesliga war Podolski für den FC Bayern München und den 1. FC Köln aktiv gewesen. Für das deutsche Nationalteam machte der Stürmer 130 Spiele und erzielte 49 Tore. 2014 wurde er mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds in Brasilien Weltmeister.