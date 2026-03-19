1 Durch den Zusammenstoß kippte ein beteiligtes Auto auf die Seite. Foto: dpa/Marcus Brandt

Ein Fahrfehler ist wohl die Ursache eines Unfalls, der sich am Mittwoch auf der B465 bei Lenningen (Kreis Esslingen) ereignet hat – eine Frau wurde verletzt.











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Eine verletzte Frau und ein hoher Sachschaden sind die Folgen eines Fahrfehlers, der sich am Mittwochnachmittag bei Lenningen (Kreis Esslingen) zugetragen hat.

Die Polizei teilt mit, dass erste Ermittlungen ergeben haben, dass wohl die Missachtung der Vorfahrt die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 465 ist. Kurz vor 17.30 Uhr wollte laut Polizeibericht ein 56 Jahre alter Mann mit einem BMW von der Pfulbstraße aus nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem VW einer vorfahrtsberechtigten 54-Jährigen, die auf der B 465 aus Römerstein kommend unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurde der VW in den Straßengraben abgewiesen und kippte auf die Seite. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen brachte der Rettungsdienst die Frau ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei in Summe auf circa 27.000 Euro.