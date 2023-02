Feuerwehreinsatz in Kirchheim Einrichtung für psychisch Kranke wegen Brandalarm evakuiert

Weil am Mittwochnachmittag Gegenstände auf einer eingeschalteten Herdplatte in einer Einrichtung für Personen mit psychischen Erkrankungen in Kirchheim (Kreis Esslingen) den Rauchmelder auslösten, rückte die Feuerwehr aus.