B462 bei Rottweil: Auto prallt in Krankenwagen – Fahrer tot

1 Tödlicher Unfall bei Rottweil (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 462 bei Rottweil kommt ein Autofahrer ums Leben. Weitere Menschen werden verletzt. Das ist über den Hergang bekannt.











Link kopiert

Ein Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Rottweil gestorben. Seine 74-jährige Beifahrerin und die 19-jährige Fahrerin eines Krankenwagens, mit dem der 85-Jährige zusammengestoßen war, wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Beifahrer des Krankenwagens wurde leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen geriet der 85-Jährige in einer lang gezogenen Rechtskurve mit seinem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Krankenwagen. Durch den Aufprall knallte das Auto zudem in die rechte Leitplanke, schleuderte über die Straße und kam im linken Straßengraben zum Stehen. Die betroffene Bundesstraße 462 war in beide Richtungen voll gesperrt.