Ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochmorgen auf der B313 in Nürtingen ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei eine Person leicht verletzt und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

Autofahrer übersieht wartenden Wagen

Nach den Angaben war ein 61-jähriger Autofahrer mit einem Anhänger kurz vor 8.30 Uhr auf der Bundesstraße von Nürtingen herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Dabei übersah er nach dem Industriegebiet Großer Forst den verkehrsbedingt wartenden Wagen einer 34-Jährigen und fuhr nahezu ungebremst auf diesen auf. Das Auto der 34-Jährigen wurde dabei auf einen weiteren Wagen vor ihr aufgeschoben. Auch ein 55-Jähriger konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen, weshalb er weniger Sekunden später in das Auto des 61-Jährigen krachte.

Eine Spur auf B313 gesperrt

Beim Unfall zog sich die 34-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei leichte Verletzungen zu. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Drei der vier Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war nur eine Spur der Bundesstraße befahrbar, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam.