1 An der Ausfahrt Bempflingen stoppte die Polizei den Fahrer. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Christian Grube

Nachdem ein 67-Jähriger am Montagnachmittag auf der B312 bei Bempflingen offenbar mehrere Menschen gefährdet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Insbesondere die drei Geschädigten werden gesucht.















Auf der B312 hat am Montag offenbar ein 67-jähriger Autofahrer durch ein Überholmanöver bei Starkregen mehrere Verkehrsteilnehmer in der Nähe von Bempflingen (Kreis Esslingen) gefährdet.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, überholte der Mann in seinem Mercedes GLC kurz von 16.30 Uhr in einer Fahrzeugschlange zwischen Riederich (Kreis Reutlingen) und Bempflingen in Richtung Metzingen ein Polizeimotorrad. Dazu fuhr er über die doppelt durchgezogene Mittellinie. Als seinem Auto dann Verkehr entgegen kam, scherte er vor einem weiteren Motorradfahrer steil wieder ein. Zwei der entgegenkommenden Fahrzeuge mussten den Angaben zufolge abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Die Polizei bittet daher die drei Geschädigten, sich ebenso wie andere Zeugen unter 07 11 / 399 04 20 zu melden. An der Ausfahrt Bempflingen stoppte die Polizei den Fahrer, die Ermittlungen laufen.