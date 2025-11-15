B27 wurde gesperrt: 21-Jähriger stirbt bei Autounfall auf Bundesstraße

1 Der junge Mann geriet mit seinem Auto aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Mit seinem Auto gerät ein 21-Jähriger bei Villingen-Schwenningen in den Gegenverkehr - mit tragischen Folgen. Die B27 wurde nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt.











Link kopiert

Ein 21-Jähriger ist auf der Bundesstraße 27 im Schwarzwald bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der junge Mann geriet mit seinem Auto bei Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das Fahrzeug stieß mit einem kleinen Lieferwagen zusammen. Die 53-jährige Lkw-Fahrerin wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die B27 wurde nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 54.000 Euro.