1 Die spindelförmige Auffahrt zur B 10/B 27 in Zuffenhausen soll einer Tunnellösung weichen. Foto: Georg Friedel

Ein Anfang 2022 beschlossener, auf knapp 400 Millionen Euro veranschlagter Tunnel an der B10/27 in Zuffenhausen ist das teuerste Straßenbauprojekt Stuttgarts. Überfordert er die Stadt?















Was passiert mit dem zurzeit teuersten Straßenbauprojekt Stuttgarts? Ein Tunnel soll im Stuttgarter Norden an der Friedrichswahl eine in die Jahre gekommene, städtebaulich fragwürdige, spindelförmige Auffahrt zur B 10 / B 27 in Zuffenhausen ersetzen. Das Eingeständnis, dass der vor gut einem Jahr mit knapper Mehrheit beschlossene Bau dieses mit knapp 400 Millionen Euro veranschlagten Tunnels im Augenblick für die Stadt eine Nummer zu groß ist, kam Anfang Februar eher beiläufig.