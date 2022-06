1 Die drei beteiligten Fahrer wurden leicht verletzt. Foto: dpa/ Stefan Puchner

Auf der B27 verursachte Donnerstagmorgen eine 37-jährige Autofahrerin im stockenden Verkehr auf der Höhe von Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.















Am Donnerstagmorgen ist es laut Polizeiangaben auf der B27 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine 37-Jährige war gegen 8.40 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Leinfelden-Echterdingen-Mitte fuhr sie im stockenden Verkehr auf den Wagen einer vor ihr fahrenden 45-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 45-Jährigen in den Pkw eines 29 Jahre alten Mannes aufgeschoben. Alle drei Fahrer erlitten den ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen, die 37-Jährige kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand laut Polizei ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 56 000 Euro. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz.