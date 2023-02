1 Die B27 musste wegen eines Unfalls rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. (Symbolfoto) Foto: benjaminnolte - stock.adobe.com/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Nach einem Unfall am Sonntagabend auf der B27 bei Filderstadt (Kreis Esslingen) musste die Bundesstraße eineinhalb Stunden gesperrt bleiben. Eine 24-Jährige fuhr gegen 22.30 Uhr in ihrem Wagen an der Anschlussstelle Bonlanden in Richtung Stuttgart auf die B27 auf. Das vor ihr fahrende Auto bremste laut Polizeiangaben plötzlich ab, weshalb die 24-Jährige ein Ausweichmanöver einleitete. Sie fuhr nach links über den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße und kollidierte schließlich mit dem Wagen einer 19-Jährigen, die auf der linken Spur unterwegs war. Im Anschluss blieb ihr Wagen entgegen der Fahrtrichtung an der rechten Leitplanke liegen. Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme wurde die B27 voll gesperrt, kurz vor Mitternacht gaben die Beamten die Straße wieder frei. Beide beteiligten Fahrzeuge waren abgeschleppt worden, die Polizei schätzt den Schaden auf 8 000 Euro. Verletzt wurde niemand.