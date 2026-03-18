B27 bei Filderstadt: Mercedes V-Klasse kommt von Straße ab – Totalschaden und Strecke gesperrt

1 Am Dienstagaben ereignete sich ein Unfall auf der B27 im Kreis Esslingen. Foto: Blaulichtzentrale.de / Alexander Hald

Auf der B27 bei Filderstadt kommt es am Dienstagabend zu einem Unfall. Der 40-jährige Fahrer einer Mercedes V-Klasse prallt gegen eine Leitplanke – die Strecke wird zeitweise gesperrt.











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Ein 40-Jähriger ist am Dienstagabend mit seiner Mercedes-Benz V-Klasse von der B27 abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Strecke auf Höhe Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) in Fahrtrichtung Tübingen deshalb zeitweise gesperrt.

Die Gründe für den Unfall sind nach Angaben der Polizei bislang unklar. Fest steht, dass der 40-Jährige nach rechts von der Straße abkam. Demnach lenkte er anschließend mehrmals ruckartig dagegen und prallte auf der linken Straßenseite gegen die Leitplanke. Auf dem linken Fahrstreifen kam das Auto zum Stehen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen.

Der Unfall ereignete sich gegen 23.10 Uhr, die Maßnahmen der Einsatzkräfte dauerten bis 2 Uhr an. An der Mercedes-Benz V-Klasse entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden – der Van wurde abgeschleppt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle.