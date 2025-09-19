B27 bei Aichtal zeitweise gesperrt: 60.000 Euro Schaden und Verletzte bei Unfall – Ein Auto überschlägt sich

1 Für die Bergung der drei beteiligten Fahrzeuge musste die Bundesstraße zwischenzeitlich gesperrt werden. (Symbolfoto) Foto: imago images/mhphoto

Bei einem Unfall auf der B27 bei Aichtal (Kreis Esslingen) ist am Freitag hoher Schaden entstanden, zudem wurden Personen verletzt. Die Strecke war zeitweise gesperrt.











Link kopiert

﻿Eine 70-Jährige hat am Freitagvormittag auf der B27 bei AIchtal (Kreis Esslingen) einen Unfall mit mehrere Verletzten und hohem Schaden verursacht. Wie die Polizei berichtet, musste die Bundesstraße zudem in der Folge kurzzeitig in Richtung Tübingen gesperrt werden.

Den Angaben zufolge war eine 70 Jahre alte Frau gegen 9 Uhr von Filderstadt in Richtung Tübingen unterwegs. Zeugen berichteten demnach, dass die Frau bereits vor dem Aichtalparkplatz mittig auf beiden Fahrspuren fuhr.

Später fuhr sie dann mit ihrem Skoda ins Heck eines Dacia, dessen 38-jährige Fahrerin auf der rechten Spur in dieselbe Richtung unterwegs war. Durch die Wucht wurde der Dacia nach links abgewiesen, prallte gegen die Mittelleitplanke und geriet dann nach rechts von der Straße, wo er sich in der Böschung überschlug und schließlich auf der Seite liegen blieb.

Die Seniorin fuhr unterdessen mehrere hundert Meter an der Böschung entlang, bevor ihr Skoda auch noch den VW eines 70-Jährigen rammte. Im Anschluss fuhr die Frau gegen die rechte Leitplanke und blieb vor dem VW stehen.

Drei Personen in Kliniken gebracht – B27 zwischenzeitig gesperrt

Alle beteiligten Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, dazu musste die Bundesstraße in Richtung Tübingen mehrfach kurzzeitig gesperrt werden.

Unsere Empfehlung für Sie A81 bei Böblingen Acht bis zehn Verletzte nach Unfall auf der Autobahn Nach einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten war die A81 am Flugfeld bei Böblingen ab 13 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Vollsperrung ist seit 15.30 Uhr aufgehoben.

Alle drei beteiligten Personen wurden ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung und zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 60.000 Euro.