4 Bei einem Unfall auf der B14 waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Ein 78-Jähriger ist mit seinem VW in der Unterführung Charlottenplatz von der Fahrbahn abgekommen und an der Tunnelwand entlang geschrammt. Es gab mehrere Verletzte. Die B14 ist dort in beide Richtungen gesperrt.















Link kopiert

Ein 78 Jahre alter VW-Fahrer hat am Sonntagabend in Stuttgart-Mitte einen schweren Autounfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und Verletzten verursacht. Die Polizei hat an der Unterführung Charlottenplatz die B14 in beide Richtungen gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 78-Jährige mit seinem VW gegen 18.40 Uhr auf der Hauptstädter Straße vom Heslacher Tunnel kommend in Richtung Gebhard-Müller-Platz. In der Unterführung Charlottenplatz kam er plötzlich rechts von der Fahrbahn ab – vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache. Er schrammte am Bordstein und an der Wand des Tunnels entlang und riss eine dort installierte Leiter ab.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Daraufhin riss der Fahrer das Lenkrad herum und prallte auf der linken Fahrspur gegen einen 68-jährigen Mercedes-Fahrer. Der VW schanzte über den Mittelstreifen und prallte gegen die gegenüberliegende Tunnelwand.

Bei dem Unfall wurde der 78-Jährige schwer und seine 73 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Aufgrund der Fahrbahnsperrung in beiden Richtungen kommt es zu starken Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Der Sachschaden beträgt 130.000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0711/89904100 zu melden.