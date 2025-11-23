B14 bei Rottweil: Polizist beinahe überfahren - Beifahrerin greift ins Lenkrad

1 Der Beamte war an einer Unfallstelle im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Bei Rottweil ist die Polizei an einer Unfallstelle im Einsatz. Der Verkehr wird von einem Polizeibeamten vorbeigeleitet - doch ein Autofahrer steuert direkt auf den Beamten zu.











Auf der Bundesstraße 14 bei Rottweil hat ein Autofahrer beinahe einen Polizeibeamten überfahren. Eine aufmerksame Beifahrerin griff ins Lenkrad und steuerte das Auto gegen eine Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Am Auto entstand ein Totalschaden, den die Polizei auf etwa 20.000 Euro schätzte.

Der Polizeibeamte habe am Samstagabend den Verkehr auf der B14 an einer Unfallstelle vorbeigeleitet, teilte die Behörde weiter mit. Dann sei der Autofahrer mit hohem Tempo auf die Einsatzstelle zugesteuert. Das Eingreifen seiner Beifahrerin habe Schlimmeres verhindert, hieß es. Den Ermittlungen zufolge bremste der Autofahrer aus einer medizinischen Ursache nicht.