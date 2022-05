1 Scheitelpunkt am Plochinger Dreieck: Auf der B 10 in Richtung Stuttgart (rechts) gilt maximal Tempo 80, auf der B 313 in Richtung A 8 (oben) ebenfalls. Nur ins Filstal kann man ab der Brücke auf der B 10 wieder aufs Gaspedal gehen. Zuerst sind 100, im weiteren Verlauf bis zu 120 Stundenkilometer erlaubt Foto:

Im Januar haben die drei Bürgermeister aus Plochingen, Reichenbach und Ebersbach auch auf ihren Abschnitten der B 10 ein Tempolimit von 80 Kilometer in der Stunde gefordert. Doch das Verkehrsministerium hat den Wunsch abgelehnt. Die Enttäuschung ist groß.















Weniger Lärm, mehr Verkehrssicherheit, einen besseren Verkehrsfluss und weniger Schleichverkehr: Das haben sich die Bürgermeister Frank Buß aus Plochingen, Bernhard Richter aus Reichenbach und Eberhard Keller aus Ebersbach im Nachbarkreis Göppingen erhofft, als sie im Januar beim Regierungspräsidium (RP) auf ihren Abschnitten der B 10 gemeinsam ein Tempolimit von maximal 80 Stundenkilometern für Autos und 60 für Lastwagen beantragt hatten. Die Antwort kam jetzt nicht aus dem RP, sondern aus dem Verkehrsministerium – „da diesem Anliegen grundsätzliche Bedeutung beigemessen wurde“ , wie es in dem von Ministerialdirektor Berthold Frieß unterzeichneten Brief heißt, der an alle drei Bürgermeister ging. Nichtsdestotrotz ist die Antwort „für uns alle drei enttäuschend“, so der Plochinger Bürgermeister Buß. Denn das Ministerium hat den Wunsch der Bürgermeister ausgebremst.