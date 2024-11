B10 in Plochingen: Unfall mit drei beteiligten Autos – zwei Verletzte

B10 in Plochingen

1 Auf der B10 in Plochingen kam es am Montag zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcus Brandt

Ein 63-Jähriger verursacht am Montag auf der B10 in Plochingen einen Unfall. Drei Autos sind beteiligt. Der Unfallverursacher und eine weitere Person kommen mit Verletzungen in Krankenhäuser.











Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos ist es am Montagnachmittag auf der B10 in Plochingen (Landkreis Esslingen) gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 63-Jähriger gegen 17.20 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Ulm unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Reichenbach erkannte er offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender 41-jähriger VW-up-Fahrer verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste.

Der 63-Jährige krachte mit großer Wucht ins Heck des VW up. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor stehenden Mercedes Vito eines 53-Jährigen geschoben.

Zwei Autos müssen nach Unfall auf B10 abgeschleppt werden

Der Unfallverursacher und der Fahrer des VW up wurden durch die Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Mercedes noch fahrbereit blieb, wurden die beiden VW so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten abtransportiert werden mussten.

Laut Polizei dürften Unachtsamkeit und ein zu geringer Sicherheitsabstand des 63-Jährigen ursächlich für den Unfall gewesen sein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.